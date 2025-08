Informations sur Multichain (MULTI)

Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

Site officiel : https://multichain.org/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4