Tokenomics de Midnight (NIGHT)
Tokenomics et analyse de prix de Midnight (NIGHT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Midnight (NIGHT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Midnight (NIGHT)
Midnight est une blockchain de nouvelle génération, développée par Charles Hoskinson — cofondateur d'Ethereum et fondateur de Cardano — qui utilise la technologie des preuves à divulgation nulle de connaissance (« ZK proofs ») afin d'offrir des fonctionnalités avancées sans compromettre la protection ni la propriété des données. Elle permet ainsi de créer des applications qui préservent les données et métadonnées des utilisateurs, des entreprises et des transactions. Le protocole Midnight combine une architecture de registre à double état public-privé basée sur les ZK proofs pour protéger les données, ainsi qu'un modèle tokenomique à double composant destiné à protéger les métadonnées.
Tokenomics de Midnight (NIGHT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Midnight (NIGHT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NIGHT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NIGHT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NIGHT, explorez le prix en direct du token NIGHT !
Comment acheter du NIGHT
Envie d'ajouter du Midnight (NIGHT) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du NIGHT, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Midnight (NIGHT)
L'analyse de l'historique du prix de NIGHT permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de NIGHT
Vous voulez savoir dans quelle direction NIGHT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de NIGHT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
