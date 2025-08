Informations sur Nolus Protocol (NLS)

Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

Site officiel : https://nolus.io/ Livre blanc : https://nolus.io/Nolus-Whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://explorer.nolus.io/