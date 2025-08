Informations sur Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Site officiel : https://www.blastroyale.com/ Livre blanc : https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c