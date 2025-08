Informations sur ORBOFI (OBI)

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

Site officiel : https://www.orbofi.com/ Livre blanc : https://wiki.orbofi.com/learn Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873