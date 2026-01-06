Prix de OpNode aujourd'hui

Le prix de OpNode (OPNODE) en direct est actuellement de $ 0.00000248, avec une variation de 65.33 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de OPNODE en USD est de $ 0.00000248 par OPNODE.

OpNode se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- OPNODE. Au cours des dernières 24 heures, OPNODE a été échangé entre $ 0.00000147 (plus bas) et $ 0.00000248 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, OPNODE a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -16.50% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 36.32.

Informations de marché pour OpNode (OPNODE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 36.32$ 36.32 $ 36.32 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.48K$ 2.48K $ 2.48K Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de OpNode est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 36.32. L'offre en circulation de OPNODE est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.48K.