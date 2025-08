Informations sur OSMI (OSMI)

OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes

Site officiel : www.osmi.ai Livre blanc : https://docs.osmi.ai/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x5485a469fAEa1492191Cfce7528AB6E58135aA4d