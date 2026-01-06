Prix de OTS aujourd'hui

Le prix de OTS (OTS) en direct est actuellement de $ 0.000007272, avec une variation de 4.52 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de OTS en USD est de $ 0.000007272 par OTS.

OTS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- OTS. Au cours des dernières 24 heures, OTS a été échangé entre $ 0.000007155 (plus bas) et $ 0.00000799 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, OTS a varié de -0.40% au cours de la dernière heure et de +15.06% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 2.60K.

Informations de marché pour OTS (OTS)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 2.60K$ 2.60K $ 2.60K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 43.63K$ 43.63K $ 43.63K Offre en circulation ---- -- Offre totale 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Blockchain publique TONCOIN

La capitalisation boursière actuelle de OTS est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.60K. L'offre en circulation de OTS est de --, avec une offre totale de 6000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 43.63K.