Prix de PoP Planet aujourd'hui

Le prix de PoP Planet (P) en direct est actuellement de $ 0.03374, avec une variation de 1.28 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de P en USD est de $ 0.03374 par P.

PoP Planet se classe actuellement au n°1422 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4.72M et une offre en circulation de 140.00M P. Au cours des dernières 24 heures, P a été échangé entre $ 0.03332 (plus bas) et $ 0.03525 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.15013296267605908, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.029023761565933663.

En termes de performance à court terme, P a varié de -0.03% au cours de la dernière heure et de -48.63% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.10M.

Informations de marché pour PoP Planet (P)

Classement No.1422 Capitalisation boursière $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Volume (24 h) $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.74M$ 33.74M $ 33.74M Offre en circulation 140.00M 140.00M 140.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 14.00% Blockchain publique BSC

