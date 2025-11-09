Prix de Palu aujourd'hui

Le prix de Palu (PALU) en direct est actuellement de $ 0.013201, avec une variation de 8.70 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PALU en USD est de $ 0.013201 par PALU.

Palu se classe actuellement au n°1015 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 13.20M et une offre en circulation de 1.00B PALU. Au cours des dernières 24 heures, PALU a été échangé entre $ 0.011764 (plus bas) et $ 0.019412 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.12035079103629745, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000104834149204448.

En termes de performance à court terme, PALU a varié de -3.31% au cours de la dernière heure et de -43.76% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 186.68K.

Informations de marché pour Palu (PALU)

Classement No.1015 Capitalisation boursière $ 13.20M$ 13.20M $ 13.20M Volume (24 h) $ 186.68K$ 186.68K $ 186.68K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.20M$ 13.20M $ 13.20M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 100.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Palu est de $ 13.20M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 186.68K. L'offre en circulation de PALU est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.20M.