Prix de PEPPER aujourd'hui

Le prix de PEPPER (PEPPER) en direct est actuellement de $ 0.000000001176, avec une variation de 1.90 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PEPPER en USD est de $ 0.000000001176 par PEPPER.

PEPPER se classe actuellement au n°4144 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 PEPPER. Au cours des dernières 24 heures, PEPPER a été échangé entre $ 0.000000001146 (plus bas) et $ 0.000000001213 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000000004671781771, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000000000803832085.

En termes de performance à court terme, PEPPER a varié de -0.26% au cours de la dernière heure et de +17.83% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.97K.

Informations de marché pour PEPPER (PEPPER)

Classement No.4144 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 1.97K$ 1.97K $ 1.97K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.45M$ 10.45M $ 10.45M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 Offre totale 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique CHZ

La capitalisation boursière actuelle de PEPPER est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.97K. L'offre en circulation de PEPPER est de 0.00, avec une offre totale de 8888888888000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.45M.