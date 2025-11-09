Prix de Phi aujourd'hui

Le prix de Phi (PHI) en direct est actuellement de $ 0.004866, avec une variation de 2.36 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PHI en USD est de $ 0.004866 par PHI.

Phi se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PHI. Au cours des dernières 24 heures, PHI a été échangé entre $ 0.004815 (plus bas) et $ 0.004997 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, PHI a varié de +0.06% au cours de la dernière heure et de -24.32% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 55.94K.

Informations de marché pour Phi (PHI)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 55.94K$ 55.94K $ 55.94K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Offre en circulation ---- -- Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de Phi est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 55.94K. L'offre en circulation de PHI est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.87M.