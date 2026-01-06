Prix de Piebsc aujourd'hui

Le prix de Piebsc (PIEBSC) en direct est actuellement de $ 0.00091, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PIEBSC en USD est de $ 0.00091 par PIEBSC.

Piebsc se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PIEBSC. Au cours des dernières 24 heures, PIEBSC a été échangé entre $ 0.0009 (plus bas) et $ 0.00108 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, PIEBSC a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -11.66% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 850.11.

Informations de marché pour Piebsc (PIEBSC)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 850.11$ 850.11 $ 850.11 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.10M$ 9.10M $ 9.10M Offre en circulation ---- -- Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Piebsc est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 850.11. L'offre en circulation de PIEBSC est de --, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.10M.