Prix de Pieverse aujourd'hui

Le prix de Pieverse (PIEVERSE) en direct est actuellement de $ 0.7645, avec une variation de 10.56 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PIEVERSE en USD est de $ 0.7645 par PIEVERSE.

Pieverse se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PIEVERSE. Au cours des dernières 24 heures, PIEVERSE a été échangé entre $ 0.7574 (plus bas) et $ 0.8651 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, PIEVERSE a varié de +0.13% au cours de la dernière heure et de +21.06% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 232.36K.

Informations de marché pour Pieverse (PIEVERSE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 232.36K$ 232.36K $ 232.36K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 764.50M$ 764.50M $ 764.50M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Pieverse est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 232.36K. L'offre en circulation de PIEVERSE est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 764.50M.