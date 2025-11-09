Cours Pipe Network(PIPE)
Le prix de Pipe Network (PIPE) en direct est actuellement de $ 0.07615, avec une variation de 3.14 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PIPE en USD est de $ 0.07615 par PIPE.
Pipe Network se classe actuellement au n°1223 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7.62M et une offre en circulation de 100.00M PIPE. Au cours des dernières 24 heures, PIPE a été échangé entre $ 0.0756 (plus bas) et $ 0.09694 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.34291515733046557, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.05288812467524619.
En termes de performance à court terme, PIPE a varié de -0.21% au cours de la dernière heure et de -2.63% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 119.87K.
La capitalisation boursière actuelle de Pipe Network est de $ 7.62M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 119.87K. L'offre en circulation de PIPE est de 100.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 76.15M.
Suivez la variation du prix de Pipe Network aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.0024686
|-3.13%
|30 jours
|$ -0.07805
|-50.62%
|60 jours
|$ +0.02615
|+52.30%
|90 jours
|$ +0.02615
|+52.30%
Aujourd'hui, PIPE a enregistré une variation de $ -0.0024686 (-3.13%), reflétant sa dernière activité de marché.
Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.07805 (-50.62%), montrant la performance à court terme du token.
En élargissant la vue à 60 jours, PIPE a constaté une variation de $ +0.02615 (+52.30%), offrant une perspective plus large sur ses performances.
En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.02615 (+52.30%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.
Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de Pipe Network, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.
En 2040, le prix de Pipe Network pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
PIPE is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and transfers in a secure and decentralized manner, leveraging the power of blockchain to ensure the integrity and safety of each transaction. The primary role of PIPE is to serve as a medium of exchange within its specific ecosystem, enabling users to transact and interact with various services and applications. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted blockchain principles, ensuring transparency and reliability. PIPE's typical use cases include payments, asset transfers, and participation in decentralized applications, reflecting its broad utility in the evolving digital economy.
Prêt à vous lancer avec Pipe Network ? Acheter du PIPE sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du Pipe Network. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de Pipe Network (PIPE).
Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Détenir du Pipe Network vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin
Acheter du Pipe Network (PIPE) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.
Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.
De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.
Pipe Network est un supercloud décentralisé en périphérie qui combine la diffusion de contenu, le stockage et l’inférence en intelligence artificielle (IA) au sein d’une infrastructure mondiale ouverte et sans autorisation. Le réseau coordonne des nœuds indépendants qui fournissent de la bande passante, du stockage et de la puissance de calcul en échange de PIPE, le token utilitaire natif du réseau. Le PIPE est utilisé comme crédit pour la bande passante, le stockage et le calcul, avec une preuve cryptographique vérifiant l’utilisation, tandis qu’un modèle de combustion pour crédit relie directement la consommation du token à l’activité du réseau.
Pour une compréhension plus approfondie de Pipe Network, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
Optez pour des positions longues ou courtes sur PIPE avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme PIPEUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.
Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de Pipe Network en direct et tradez directement.
