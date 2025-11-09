Prix de Pipe Network aujourd'hui

Le prix de Pipe Network (PIPE) en direct est actuellement de $ 0.07615, avec une variation de 3.14 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PIPE en USD est de $ 0.07615 par PIPE.

Pipe Network se classe actuellement au n°1223 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7.62M et une offre en circulation de 100.00M PIPE. Au cours des dernières 24 heures, PIPE a été échangé entre $ 0.0756 (plus bas) et $ 0.09694 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.34291515733046557, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.05288812467524619.

En termes de performance à court terme, PIPE a varié de -0.21% au cours de la dernière heure et de -2.63% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 119.87K.

Informations de marché pour Pipe Network (PIPE)

Classement No.1223 Capitalisation boursière $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Volume (24 h) $ 119.87K$ 119.87K $ 119.87K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 76.15M$ 76.15M $ 76.15M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 10.00% Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de Pipe Network est de $ 7.62M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 119.87K. L'offre en circulation de PIPE est de 100.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 76.15M.