CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
Blue Chip Blitz
Le prix de Pipe Network en direct est actuellement de 0.07615 USD. La capitalisation boursière de PIPE est de 7,615,000 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de PIPE en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de Pipe Network en direct est actuellement de 0.07615 USD. La capitalisation boursière de PIPE est de 7,615,000 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de PIPE en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur PIPE

Informations sur le prix de PIPE

Qu'est-ce que PIPE

Livre blanc de PIPE

Site officiel de PIPE

Tokenomics de PIPE

Prévisions de prix de PIPE

Historique de PIPE

Guide d'achat de PIPE

Convertisseur de PIPE en monnaie fiduciaire

PIPE au comptant

Contrats à terme USDT-M de PIPE

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Pipe Network

Cours Pipe Network(PIPE)

Prix en temps réel : 1 PIPE à USD

$0.07615
$0.07615$0.07615
-3.14%1D
USD
Graphique du prix de Pipe Network (PIPE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-09 17:49:38 (UTC+8)

Prix de Pipe Network aujourd'hui

Le prix de Pipe Network (PIPE) en direct est actuellement de $ 0.07615, avec une variation de 3.14 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PIPE en USD est de $ 0.07615 par PIPE.

Pipe Network se classe actuellement au n°1223 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7.62M et une offre en circulation de 100.00M PIPE. Au cours des dernières 24 heures, PIPE a été échangé entre $ 0.0756 (plus bas) et $ 0.09694 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.34291515733046557, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.05288812467524619.

En termes de performance à court terme, PIPE a varié de -0.21% au cours de la dernière heure et de -2.63% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 119.87K.

Informations de marché pour Pipe Network (PIPE)

No.1223

$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M

$ 119.87K
$ 119.87K$ 119.87K

$ 76.15M
$ 76.15M$ 76.15M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Pipe Network est de $ 7.62M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 119.87K. L'offre en circulation de PIPE est de 100.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 76.15M.

Historique du prix de Pipe Network en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0756
$ 0.0756$ 0.0756
Bas 24 h
$ 0.09694
$ 0.09694$ 0.09694
Haut 24 h

$ 0.0756
$ 0.0756$ 0.0756

$ 0.09694
$ 0.09694$ 0.09694

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

-0.21%

-3.13%

-2.63%

-2.63%

Historique du prix de Pipe Network (PIPE) en USD

Suivez la variation du prix de Pipe Network aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0024686-3.13%
30 jours$ -0.07805-50.62%
60 jours$ +0.02615+52.30%
90 jours$ +0.02615+52.30%
Variation du prix de Pipe Network aujourd'hui

Aujourd'hui, PIPE a enregistré une variation de $ -0.0024686 (-3.13%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Pipe Network sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.07805 (-50.62%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Pipe Network

En élargissant la vue à 60 jours, PIPE a constaté une variation de $ +0.02615 (+52.30%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Pipe Network sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.02615 (+52.30%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Pipe Network (PIPE) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Pipe Network.

Analyse de l'IA pour Pipe Network

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de Pipe Network, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de Pipe Network ?

Several key factors influence Pipe Network (PIPE) token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly impact price movements.

Network Adoption: Growth in users, developers, and applications built on the Pipe Network increases utility demand.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect PIPE prices.

Technical Developments: Protocol upgrades, partnerships, and roadmap milestones can drive price appreciation.

Regulatory Environment: Government policies and regulatory clarity impact investor participation.

Competition: Performance relative to other blockchain networks and DeFi protocols influences market positioning.

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de Pipe Network aujourd'hui ?

People want to know Pipe Network (PIPE) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and make informed financial choices in the dynamic crypto market.

Prédiction du prix de Pipe Network

Prévision du prix de Pipe Network (PIPE) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de PIPE en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Pipe Network (PIPE) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Pipe Network pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix Pipe Network pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de PIPE pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Pipe Network.

À propos de Pipe Network

PIPE is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and transfers in a secure and decentralized manner, leveraging the power of blockchain to ensure the integrity and safety of each transaction. The primary role of PIPE is to serve as a medium of exchange within its specific ecosystem, enabling users to transact and interact with various services and applications. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted blockchain principles, ensuring transparency and reliability. PIPE's typical use cases include payments, asset transfers, and participation in decentralized applications, reflecting its broad utility in the evolving digital economy.

Comment acheter et investir dans du Pipe Network

Prêt à vous lancer avec Pipe Network ? Acheter du PIPE sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du Pipe Network. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de Pipe Network (PIPE).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.

Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de 100.00M tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du Pipe Network sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de Pipe Network (PIPE)

Que pouvez-vous faire avec du Pipe Network

Détenir du Pipe Network vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du Pipe Network (PIPE) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
--
Maker
--
Taker
Frais de transaction des contrats à terme :
--
Maker
--
Taker

Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.

De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.

Qu'est-ce que Pipe Network (PIPE)

Pipe Network est un supercloud décentralisé en périphérie qui combine la diffusion de contenu, le stockage et l’inférence en intelligence artificielle (IA) au sein d’une infrastructure mondiale ouverte et sans autorisation. Le réseau coordonne des nœuds indépendants qui fournissent de la bande passante, du stockage et de la puissance de calcul en échange de PIPE, le token utilitaire natif du réseau. Le PIPE est utilisé comme crédit pour la bande passante, le stockage et le calcul, avec une preuve cryptographique vérifiant l’utilisation, tandis qu’un modèle de combustion pour crédit relie directement la consommation du token à l’activité du réseau.

Ressources de Pipe Network

Pour une compréhension plus approfondie de Pipe Network, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Pipe Network
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Pipe Network

Combien vaudra 1 Pipe Network en 2030 ?
Si Pipe Network enregistrait une croissance annuelle de 5 %, sa valeur estimée pourrait atteindre environ -- $ d'ici 2026, -- $ d'ici 2030, -- $ d'ici 2035 et -- $ d'ici 2040. Ces chiffres illustrent un scénario de croissance composée stable, bien que le prix réel futur dépende de l'adoption du marché, de l'évolution de la réglementation et des conditions macroéconomiques. Vous pouvez consulter le tableau complet des prévisions ci-dessous pour une analyse détaillée, année par année, des prix potentiels de Pipe Network et du retour sur investissement attendu.
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-09 17:49:38 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Pipe Network (PIPE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
11-08 07:05:00Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins "Classiques" Connaissent une Hausse Généralisée, les Tokens des Secteurs de Stockage et de Confidentialité Affichent des Tendances de Marché Indépendantes
11-07 21:26:04Mises à jour de l'industrie
Possiblement affecté par l'effondrement de plusieurs projets, la valeur totale verrouillée (TVL) des protocoles de prêt à travers le réseau a chuté de près de 12 milliards de dollars
11-07 01:12:41Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptos monte à 27, le marché passe de "Crainte extrême" à "Crainte"
11-06 14:15:13Mises à jour de l'industrie
Les Tokens de l'Écosystème BNB Chain Remontent Significativement, GIGGLE et Binance Life en Tête de la Capitalisation du Marché
11-06 11:42:30Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptos se réchauffe alors que Bitcoin franchit les 104 000 $, les actions crypto américaines augmentent sur tous les fronts
11-05 17:18:00Mises à jour de l'industrie
Ethereum remonte en franchissant les 3 300 $, la baisse sur 24h se réduit à 8,98 %

Actualités à la une

Top 10 des crypto-monnaies à suivre en 2025 pour les investisseurs français

October 20, 2025

The Blockchain Group (ALTBG) : Tout savoir sur le géant français du Web3 coté en bourse

October 20, 2025

Des crypto-monnaies volées — Que faire et peut-on récupérer des actifs?

October 19, 2025
Voir plus

Découvrez-en plus sur Pipe Network

PIPEUSDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur PIPE avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme PIPEUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de Pipe Network (PIPE) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de Pipe Network en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
PIPE/USDT
$0.07615
$0.07615$0.07615
-3.13%
0.00% (USDT)

Plus de cryptomonnaies à explorer

Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.7904
$0.7904$0.7904

+732.00%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

OTS

OTS

OTS

$0.5200
$0.5200$0.5200

+1,980.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.7904
$0.7904$0.7904

+732.00%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000003200
$0.000000003200$0.000000003200

+424.59%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000003289
$0.000000003289$0.000000003289

+196.03%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004992
$0.00004992$0.00004992

+153.40%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour PIPE vers USD

Montant

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.07615 USD