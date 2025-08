Découvrez les informations clés sur Parcl (PRCL), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Parcl (PRCL)

Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures.

Site officiel : https://www.parcl.co/ Livre blanc : https://docs.parcl.co/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/4LLbsb5ReP3yEtYzmXewyGjcir5uXtKFURtaEUVC2AHs