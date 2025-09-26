Le prix en temps réel de Pre-Retogeum est aujourd'hui de 4.6837 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de PRTG à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix PRTG facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Pre-Retogeum est aujourd'hui de 4.6837 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de PRTG à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix PRTG facilement sur MEXC maintenant.

Cours Pre-Retogeum(PRTG)

Prix en temps réel : 1 PRTG à USD

$4.6837
-1.44%1D
USD
Graphique du prix de Pre-Retogeum (PRTG) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-26 16:21:58 (UTC+8)

Informations sur le prix de Pre-Retogeum (PRTG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 4.3554
Bas 24 h
$ 5.0832
Haut 24 h

$ 4.3554
$ 5.0832
$ 70.02229836886762
$ 0.31744360961715085
+0.91%

-1.44%

-9.34%

-9.34%

Le prix en temps réel de Pre-Retogeum (PRTG) est de $ 4.6837. Au cours des dernières 24 heures, PRTG a évolué entre un minimum de $ 4.3554 et un maximum de $ 5.0832, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PRTG est $ 70.02229836886762, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.31744360961715085.

En termes de performance à court terme, PRTG a évolué de +0.91% au cours de la dernière heure, -1.44% sur 24 heures et de -9.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pre-Retogeum (PRTG)

No.5004

$ 0.00
$ 17.44K
$ 46.84M
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%

ETH

La capitalisation boursière actuelle de Pre-Retogeum est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 17.44K. L'offre en circulation de PRTG est de 0.00, avec une offre totale de 10000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 46.84M.

Historique du prix de Pre-Retogeum (PRTG) en USD

Suivez la variation du prix de Pre-Retogeum aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.068431-1.44%
30 jours$ -0.3165-6.33%
60 jours$ -0.8971-16.08%
90 jours$ -0.2441-4.96%
Variation du prix de Pre-Retogeum aujourd'hui

Aujourd'hui, PRTG a enregistré une variation de $ -0.068431 (-1.44%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Pre-Retogeum sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.3165 (-6.33%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Pre-Retogeum

En élargissant la vue à 60 jours, PRTG a constaté une variation de $ -0.8971 (-16.08%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Pre-Retogeum sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.2441 (-4.96%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Pre-Retogeum (PRTG) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Pre-Retogeum.

Qu'est-ce que Pre-Retogeum (PRTG)

Le projet PRTG intègre des principes ESG pour une gestion durable et a la responsabilité de guider de nombreux utilisateurs et entreprises à coopérer en faveur de l'environnement et de la croissance.

Pre-Retogeum est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Pre-Retogeum. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de PRTGpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Pre-Retogeum sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Pre-Retogeum fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Pre-Retogeum (USD)

Combien vaudra Pre-Retogeum (PRTG) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Pre-Retogeum (PRTG) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Pre-Retogeum.

Consultez la prévision de prix de Pre-Retogeum maintenant !

Tokenomics de Pre-Retogeum (PRTG)

Comprendre la tokenomics de Pre-Retogeum (PRTG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PRTG !

Guide d'achat de Pre-Retogeum (PRTG)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Pre-Retogeum? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Pre-Retogeum. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

PRTG en devises locales

1 Pre-Retogeum (PRTG) à VND
123,251.5655
1 Pre-Retogeum (PRTG) à AUD
A$7.166061
1 Pre-Retogeum (PRTG) à GBP
3.465938
1 Pre-Retogeum (PRTG) à EUR
3.981145
1 Pre-Retogeum (PRTG) à USD
$4.6837
1 Pre-Retogeum (PRTG) à MYR
RM19.765214
1 Pre-Retogeum (PRTG) à TRY
194.654572
1 Pre-Retogeum (PRTG) à JPY
¥697.8713
1 Pre-Retogeum (PRTG) à ARS
ARS$6,269.975516
1 Pre-Retogeum (PRTG) à RUB
391.55732
1 Pre-Retogeum (PRTG) à INR
415.256842
1 Pre-Retogeum (PRTG) à IDR
Rp78,061.635442
1 Pre-Retogeum (PRTG) à KRW
6,615.351554
1 Pre-Retogeum (PRTG) à PHP
272.263481
1 Pre-Retogeum (PRTG) à EGP
￡E.225.426481
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BRL
R$25.104632
1 Pre-Retogeum (PRTG) à CAD
C$6.510343
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BDT
570.615171
1 Pre-Retogeum (PRTG) à NGN
7,022.037225
1 Pre-Retogeum (PRTG) à COP
$18,295.703125
1 Pre-Retogeum (PRTG) à ZAR
R.81.683728
1 Pre-Retogeum (PRTG) à UAH
194.514061
1 Pre-Retogeum (PRTG) à TZS
T.Sh.11,507.8509
1 Pre-Retogeum (PRTG) à VES
Bs791.5453
1 Pre-Retogeum (PRTG) à CLP
$4,491.6683
1 Pre-Retogeum (PRTG) à PKR
Rs1,324.175664
1 Pre-Retogeum (PRTG) à KZT
2,556.597645
1 Pre-Retogeum (PRTG) à THB
฿150.861977
1 Pre-Retogeum (PRTG) à TWD
NT$142.899687
1 Pre-Retogeum (PRTG) à AED
د.إ17.189179
1 Pre-Retogeum (PRTG) à CHF
Fr3.700123
1 Pre-Retogeum (PRTG) à HKD
HK$36.439186
1 Pre-Retogeum (PRTG) à AMD
֏1,794.512818
1 Pre-Retogeum (PRTG) à MAD
.د.م42.387485
1 Pre-Retogeum (PRTG) à MXN
$86.461102
1 Pre-Retogeum (PRTG) à SAR
ريال17.563875
1 Pre-Retogeum (PRTG) à ETB
Br683.632852
1 Pre-Retogeum (PRTG) à KES
KSh604.853018
1 Pre-Retogeum (PRTG) à JOD
د.أ3.3207433
1 Pre-Retogeum (PRTG) à PLN
17.095505
1 Pre-Retogeum (PRTG) à RON
лв20.327258
1 Pre-Retogeum (PRTG) à SEK
kr44.260965
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BGN
лв7.821779
1 Pre-Retogeum (PRTG) à HUF
Ft1,571.709209
1 Pre-Retogeum (PRTG) à CZK
97.514634
1 Pre-Retogeum (PRTG) à KWD
د.ك1.4285285
1 Pre-Retogeum (PRTG) à ILS
15.737232
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BOB
Bs32.364367
1 Pre-Retogeum (PRTG) à AZN
7.96229
1 Pre-Retogeum (PRTG) à TJS
SM44.214128
1 Pre-Retogeum (PRTG) à GEL
12.64599
1 Pre-Retogeum (PRTG) à AOA
Kz4,293.032583
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BHD
.د.ب1.7657549
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BMD
$4.6837
1 Pre-Retogeum (PRTG) à DKK
kr29.928843
1 Pre-Retogeum (PRTG) à HNL
L123.743354
1 Pre-Retogeum (PRTG) à MUR
214.372949
1 Pre-Retogeum (PRTG) à NAD
$81.543217
1 Pre-Retogeum (PRTG) à NOK
kr46.977511
1 Pre-Retogeum (PRTG) à NZD
$8.102801
1 Pre-Retogeum (PRTG) à PAB
B/.4.6837
1 Pre-Retogeum (PRTG) à PGK
K19.765214
1 Pre-Retogeum (PRTG) à QAR
ر.ق17.048668
1 Pre-Retogeum (PRTG) à RSD
дин.470.056132
1 Pre-Retogeum (PRTG) à UZS
soʻm57,118.283544
1 Pre-Retogeum (PRTG) à ALL
L388.653426
1 Pre-Retogeum (PRTG) à ANG
ƒ8.383823
1 Pre-Retogeum (PRTG) à AWG
ƒ8.383823
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BBD
$9.3674
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BAM
KM7.774942
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BIF
Fr14,065.1511
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BND
$5.995136
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BSD
$4.6837
1 Pre-Retogeum (PRTG) à JMD
$753.326308
1 Pre-Retogeum (PRTG) à KHR
18,810.020222
1 Pre-Retogeum (PRTG) à KMF
Fr1,962.4703
1 Pre-Retogeum (PRTG) à LAK
101,819.563181
1 Pre-Retogeum (PRTG) à LKR
Rs1,417.568642
1 Pre-Retogeum (PRTG) à MDL
L78.451975
1 Pre-Retogeum (PRTG) à MGA
Ar20,909.348236
1 Pre-Retogeum (PRTG) à MOP
P37.516437
1 Pre-Retogeum (PRTG) à MVR
71.66061
1 Pre-Retogeum (PRTG) à MWK
MK8,173.99324
1 Pre-Retogeum (PRTG) à MZN
MT299.28843
1 Pre-Retogeum (PRTG) à NPR
Rs664.523356
1 Pre-Retogeum (PRTG) à PYG
33,450.9854
1 Pre-Retogeum (PRTG) à RWF
Fr6,786.6813
1 Pre-Retogeum (PRTG) à SBD
$38.500014
1 Pre-Retogeum (PRTG) à SCR
69.459271
1 Pre-Retogeum (PRTG) à SRD
$177.605904
1 Pre-Retogeum (PRTG) à SVC
$40.982375
1 Pre-Retogeum (PRTG) à SZL
L81.590054
1 Pre-Retogeum (PRTG) à TMT
m16.39295
1 Pre-Retogeum (PRTG) à TND
د.ت13.6529855
1 Pre-Retogeum (PRTG) à TTD
$31.802323
1 Pre-Retogeum (PRTG) à UGX
Sh16,430.4196
1 Pre-Retogeum (PRTG) à XAF
Fr2,627.5557
1 Pre-Retogeum (PRTG) à XCD
$12.64599
1 Pre-Retogeum (PRTG) à XOF
Fr2,627.5557
1 Pre-Retogeum (PRTG) à XPF
Fr477.7374
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BWP
P62.76158
1 Pre-Retogeum (PRTG) à BZD
$9.414237
1 Pre-Retogeum (PRTG) à CVE
$439.846267
1 Pre-Retogeum (PRTG) à DJF
Fr838.3823
1 Pre-Retogeum (PRTG) à DOP
$290.85777
1 Pre-Retogeum (PRTG) à DZD
د.ج607.47589
1 Pre-Retogeum (PRTG) à FJD
$10.585162
1 Pre-Retogeum (PRTG) à GNF
Fr40,724.7715
1 Pre-Retogeum (PRTG) à GTQ
Q35.877142
1 Pre-Retogeum (PRTG) à GYD
$980.017388
1 Pre-Retogeum (PRTG) à ISK
kr566.7277

Ressources de Pre-Retogeum

Pour une compréhension plus approfondie de Pre-Retogeum, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Pre-Retogeum

Combien vaut Pre-Retogeum (PRTG) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de PRTG en USD est de 4.6837 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de PRTG à USD ?
Le prix actuel de PRTG en USD est $ 4.6837. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Pre-Retogeum ?
La capitalisation boursière de PRTG est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de PRTG ?
L'offre en circulation de PRTG est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PRTG ?
PRTG a atteint un prix ATH de 70.02229836886762 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PRTG ?
PRTG a vu un prix ATL de 0.31744360961715085 USD.
Quel est le volume de trading de PRTG ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PRTG est de $ 17.44K USD.
Est-ce que PRTG va augmenter cette année ?
PRTG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PRTG pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Pre-Retogeum (PRTG)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-25 22:29:00Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
09-25 14:14:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
09-25 13:32:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars

Actualités à la une

Plasma(XPL) Expliqué : Étoile Montante ou Bulle ? L’Incident de Pic de Contrat Secoue le Marché de la Crypto & des Stablecoins

September 26, 2025

MetaMask : Le portefeuille Web3 le plus puissant — Mais son trône est-il en danger ?

September 26, 2025

La chute du solde d’échange de XRP stimule un nouveau rallye

September 25, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

