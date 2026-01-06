Prix de Capybobo aujourd'hui

Le prix de Capybobo (PYBOBO) en direct est actuellement de $ 0.0008073, avec une variation de 0.30 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PYBOBO en USD est de $ 0.0008073 par PYBOBO.

Capybobo se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PYBOBO. Au cours des dernières 24 heures, PYBOBO a été échangé entre $ 0.0007998 (plus bas) et $ 0.0008343 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, PYBOBO a varié de +0.07% au cours de la dernière heure et de +21.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 771.42K.

Informations de marché pour Capybobo (PYBOBO)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 771.42K$ 771.42K $ 771.42K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 80.73M$ 80.73M $ 80.73M Offre en circulation ---- -- Offre totale 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain publique TONCOIN

La capitalisation boursière actuelle de Capybobo est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 771.42K. L'offre en circulation de PYBOBO est de --, avec une offre totale de 100000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 80.73M.