Informations sur Quidax Token (QDX)

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Site officiel : https://qdx.quidax.io/ Livre blanc : https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a