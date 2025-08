Informations sur Raiinmaker (RAIIN)

Raiinmaker is a decentralized AI platform where 450,000+ users in 190 countries validate data and contribute proprietary image/video datasets to train next-gen AI - earning rewards through the $RAIIN ecosystem.

Site officiel : https://www.raiin.network/ Livre blanc : https://docs.coiin.ai/home Explorateur de blocs : https://seitrace.com/token/0x481FE356DF88169f5F38203Dd7f3C67B7559FDa5?chain=pacific-1