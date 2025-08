Informations sur PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

Site officiel : https://www.projectrescue.xyz/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1zWg5OH7brPHixFsUn8HWs7SSNlMg-XUf Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/CbWvxSLu9PSQLjviwmoQiDyyRZdrVAhvQbu3seYpgRUj