Informations sur Retik Finance (RETIK)

Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

Site officiel : https://retik.com/ Livre blanc : https://retik.com/retik-whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d