Qu'est-ce que Realio (RIO)

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

Realio est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Realio. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de RIOpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.

- Lire les avis et les analyses sur le Realio sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Realio fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Realio Cours Prévision

Les prévisions de prix des cryptomonnaies consistent à prévoir ou à spéculer sur les valeurs futures des cryptomonnaies. Ces prévisions visent à prédire la valeur potentielle future de certaines cryptomonnaies, telles que le Realio, le Bitcoin ou l'Ethereum. Quel sera le prix futur de RIO ? Combien vaudra-t-il en 2026, 2027, 2028, et jusqu'en 2050 ? Pour des informations détaillées sur les prédictions, veuillez consulter notre page Prédictions du prix de Realio.

Historique du prix de Realio

Le suivi de la trajectoire du prix de RIO fournit des informations précieuses sur ses performances passées et aide les investisseurs à comprendre les facteurs ayant influencé sa valeur au fil du temps. La compréhension de ces motifs historiques peut offrir un contexte précieux pour l'évaluation de la trajectoire potentielle de RIO dans l'avenir. Pour obtenir des informations détaillées sur l'historique du prix, veuillez consulter notre page Historique du prix de Realio.

Tokenomics de Realio (RIO)

Comprendre la tokenomics de Realio (RIO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RIO !

Guide d'achat de Realio (RIO)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Realio? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Realio. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

RIO en devises locales

1 RIO à VND ₫ 7,320.833 1 RIO à AUD A$ 0.428428 1 RIO à GBP £ 0.20865 1 RIO à EUR € 0.239252 1 RIO à USD $ 0.2782 1 RIO à MYR RM 1.176786 1 RIO à TRY ₺ 11.314394 1 RIO à JPY ¥ 40.8954 1 RIO à ARS ARS$ 379.53435 1 RIO à RUB ₽ 22.18645 1 RIO à INR ₹ 24.378666 1 RIO à IDR Rp 4,560.655008 1 RIO à KRW ₩ 384.783984 1 RIO à PHP ₱ 15.946424 1 RIO à EGP £E. 13.470444 1 RIO à BRL R$ 1.541228 1 RIO à CAD C$ 0.381134 1 RIO à BDT ৳ 33.879196 1 RIO à NGN ₦ 424.085298 1 RIO à UAH ₴ 11.606504 1 RIO à VES Bs 34.2186 1 RIO à CLP $ 269.2976 1 RIO à PKR Rs 78.853008 1 RIO à KZT ₸ 150.21409 1 RIO à THB ฿ 9.016462 1 RIO à TWD NT$ 8.30427 1 RIO à AED د.إ 1.020994 1 RIO à CHF Fr 0.22256 1 RIO à HKD HK$ 2.181088 1 RIO à MAD .د.م 2.520492 1 RIO à MXN $ 5.241288 1 RIO à PLN zł 1.026558 1 RIO à RON лв 1.218516 1 RIO à SEK kr 2.687412 1 RIO à BGN лв 0.470158 1 RIO à HUF Ft 95.79817 1 RIO à CZK Kč 5.908968 1 RIO à KWD د.ك 0.084851 1 RIO à ILS ₪ 0.94588

Ressources de Realio

Pour une compréhension plus approfondie de Realio, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Realio Quel est le prix de Realio (RIO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de Realio (RIO) est de 0.2782 USD . Quelle est la capitalisation boursière de Realio (RIO) ? La capitalisation boursière actuelle de Realio est de -- USD . Elle est calculée en multipliant l'offre actuelle de RIO par son prix du marché en temps réel de 0.2782 USD . Quelle est l'offre en circulation de Realio (RIO) ? L'offre en circulation actuelle de Realio (RIO) est de -- USD . Quel a été le prix le plus élevé de Realio (RIO) ? Au 2025-08-04 , le prix le plus élevé de Realio (RIO) est de 3.1499 USD . Quel est le volume de trading de Realio (RIO) sur 24 heures ? Le volume de trading sur 24 heures de Realio (RIO) est de $ 335.14K USD . Vous pouvez découvrir plus de tokens qui peuvent être tradés sur MEXC et consulter leur volume de trading sur 24 heures.

Actualités à la une

MEXC lance officiellement l’événement « Prime on-chain » – 50 000 000 USDT de récompenses en airdrops de position à gagner ! Prêt à transformer votre activité on-chain en véritables récompenses ? Le 31 juillet 2025, MEXC lance officiellement l’événement « Prime on-chain », un événement mondial conçu pour récompenser les utilisateurs actifs sur les principales blockchains avec une immense cagnotte de 50 000 000 USDT à gagner !

Qu’est-ce que l’ETF XRP ? État de l’approbation de la SEC, date de lancement et guide d’investissement Le paysage des ETF XRP s’intensifie avec des développements révolutionnaires en 2025. Avec onze grands gestionnaires d’actifs déposant des demandes et une probabilité d’approbation de 95 % d’ici le quatrième trimestre 2025, les investisseurs traditionnels obtiennent enfin un accès réglementé à l’exposition XRP.