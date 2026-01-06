Prix de ROAR aujourd'hui

Le prix de ROAR (ROAR) en direct est actuellement de $ 0.00001729, avec une variation de 2.30 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ROAR en USD est de $ 0.00001729 par ROAR.

ROAR se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- ROAR. Au cours des dernières 24 heures, ROAR a été échangé entre $ 0.0000169 (plus bas) et $ 0.00001729 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, ROAR a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -3.25% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 7.99.

Informations de marché pour ROAR (ROAR)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 7.99$ 7.99 $ 7.99 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de ROAR est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 7.99. L'offre en circulation de ROAR est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.29K.