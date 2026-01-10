Tokenomics de Runesoul (RST)

Découvrez les informations clés sur Runesoul (RST), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-10 22:27:54 (UTC+8)
Tokenomics et analyse de prix de Runesoul (RST)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Runesoul (RST), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
--
----
Offre totale :
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Offre en circulation :
--
----
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 33.41B
$ 33.41B$ 33.41B
Sommet historique :
$ 3.56
$ 3.56$ 3.56
Bas historique :
--
----
Prix actuel :
$ 3.341298
$ 3.341298$ 3.341298

Informations sur Runesoul (RST)

Runesoul est un jeu ARPG 3D de qualité AAA, avec une intégration conviviale pour les joueurs Web2 et une tokenomie Web3 alimentée par le RST, conçu pour privilégier le gameplay, la durabilité et la croissance à long terme de la communauté. Le projet utilise l'intégration de l'IA pour optimiser les expériences de jeu, incluant un système de matchmaking PvP intelligent, la génération de contenu et l'équilibrage économique. Avec une vision visant à offrir une expérience GameFi aboutie, Runesoul accorde la priorité au gameplay, à la durabilité et à la construction communautaire.

Site officiel :
https://runesoul.com
Livre blanc :
https://runesoul.gitbook.io/whitepaper
Explorateur de blocs :
https://bscscan.com/token/0xB22e4353BB13507B3C8ad8ef6c11d88709ab06F2

Tokenomics de Runesoul (RST) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Runesoul (RST) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens RST qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens RST pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RST, explorez le prix en direct du token RST !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

