Informations sur Scotty AI (SCOTTYAI)

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Site officiel : https://scottytheai.com/en Livre blanc : https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a