Informations sur SentraNet (SENT)

$SENT is the utility and reward token of SentraNet — a decentralized security protocol for Web3. It powers threat detection, community defense incentives, and on-chain governance, all with zero buy/sell tax and full transparency.

Site officiel : https://sentranet.org/ Livre blanc : https://docs.sentranet.org/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x6a88C702D7644e8d04c7a380f06Fc6AC9625d3a3