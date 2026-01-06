Prix de Sigma aujourd'hui

Le prix de Sigma (SIGMA1) en direct est actuellement de $ 0.004151, avec une variation de 12.54 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SIGMA1 en USD est de $ 0.004151 par SIGMA1.

Sigma se classe actuellement au n°1467 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3.74M et une offre en circulation de 899.85M SIGMA1. Au cours des dernières 24 heures, SIGMA1 a été échangé entre $ 0.003347 (plus bas) et $ 0.004847 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.17333748374701385, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.002734466457720847.

En termes de performance à court terme, SIGMA1 a varié de -0.20% au cours de la dernière heure et de +34.64% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 56.43K.

Informations de marché pour Sigma (SIGMA1)

Classement No.1467 Capitalisation boursière $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Volume (24 h) $ 56.43K$ 56.43K $ 56.43K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Offre en circulation 899.85M 899.85M 899.85M Offre totale 899,849,202.85 899,849,202.85 899,849,202.85 Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de Sigma est de $ 3.74M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.43K. L'offre en circulation de SIGMA1 est de 899.85M, avec une offre totale de 899849202.85. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.74M.