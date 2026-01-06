Prix de SILVER aujourd'hui

Le prix de SILVER (SILVER) en direct est actuellement de $ 0.000000000000179, avec une variation de 2.28 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SILVER en USD est de $ 0.000000000000179 par SILVER.

SILVER se classe actuellement au n°8618 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 SILVER. Au cours des dernières 24 heures, SILVER a été échangé entre $ 0.00000000000016 (plus bas) et $ 0.000000000000208 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000000000002018195, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000000000000295.

En termes de performance à court terme, SILVER a varié de +1.12% au cours de la dernière heure et de -52.27% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.83K.

Informations de marché pour SILVER (SILVER)

Classement No.8618 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 1.83K$ 1.83K $ 1.83K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 75.30K$ 75.30K $ 75.30K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Offre totale 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de SILVER est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.83K. L'offre en circulation de SILVER est de 0.00, avec une offre totale de 420690000000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 75.30K.