Prix de SLIMEX aujourd'hui

Le prix de SLIMEX (SLX) en direct est actuellement de $ 0.0083, avec une variation de 3.75 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SLX en USD est de $ 0.0083 par SLX.

SLIMEX se classe actuellement au n°975 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 14.38M et une offre en circulation de 1.73B SLX. Au cours des dernières 24 heures, SLX a été échangé entre $ 0.00777 (plus bas) et $ 0.00834 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0201275829066775, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.005582250839159196.

En termes de performance à court terme, SLX a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -29.31% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 8.95K.

Informations de marché pour SLIMEX (SLX)

Classement No.975 Capitalisation boursière $ 14.38M$ 14.38M $ 14.38M Volume (24 h) $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 83.00M$ 83.00M $ 83.00M Offre en circulation 1.73B 1.73B 1.73B Offre maximale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taux de circulation 17.33% Blockchain publique BSC

