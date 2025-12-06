Tokenomics de SLIMEX (SLX)

Tokenomics de SLIMEX (SLX)

Découvrez les informations clés sur SLIMEX (SLX), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-12-06 08:03:01 (UTC+8)
USD

Tokenomics et analyse de prix de SLIMEX (SLX)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SLIMEX (SLX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 17.12M
Offre totale :
$ 10.00B
Offre en circulation :
$ 1.73B
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 98.76M
Sommet historique :
$ 0.0162
Bas historique :
$ 0.005582250839159196
Prix actuel :
$ 0.009876
Informations sur SLIMEX (SLX)

« Petits Slimes, grands effets – chaque fouille débloque la suivante. » SLIMEX est un écosystème de jeu interactif Web3 propulsé par le $SLX, issu du RPG idle à succès Slime Miner et en pleine expansion à travers l’IP Slime dans divers jeux et services. Il combine l’accessibilité à grande échelle du Web2 avec la propriété offerte par le Web3, proposant un gameplay saisonnier, l’intégration des NFT et des récompenses évolutives. Avec plus de 22 millions d’utilisateurs et 150 000 joueurs actifs quotidiens, SLIMEX construit le réseau nouvelle génération où jeux, créateurs et économies interactives prospèrent.

Site officiel :
https://slimex.io/
Livre blanc :
https://drive.google.com/file/d/1DdGZRjbGlLs3sSqrNQHxDLx3mPGgw_F9/view?usp=share_link
Explorateur de blocs :
https://bscscan.com/token/0x8A063A9ff4dE28dcB87117cc759BE6cE70e09F81

Tokenomics de SLIMEX (SLX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de SLIMEX (SLX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens SLX qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens SLX pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SLX, explorez le prix en direct du token SLX !

Comment acheter du SLX

Envie d'ajouter du SLIMEX (SLX) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du SLX, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.

Historique du prix de SLIMEX (SLX)

L'analyse de l'historique du prix de SLX permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.

Prévision du prix de SLX

Vous voulez savoir dans quelle direction SLX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SLX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

