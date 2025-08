Informations sur SafeMars (SMARS)

The SafeMars Protocol is a community driven, fair launched DeFi Token. Three simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, and Burn.

Site officiel : https://smars.com Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xC0366a104b429f0806BfA98d0008DAA9555b2BEd