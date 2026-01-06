Prix de SN64 aujourd'hui

Le prix de SN64 (SN64) en direct est actuellement de $ 23.16, avec une variation de 3.76 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN64 en USD est de $ 23.16 par SN64.

SN64 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SN64. Au cours des dernières 24 heures, SN64 a été échangé entre $ 22.32 (plus bas) et $ 23.16 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SN64 a varié de +0.95% au cours de la dernière heure et de +27.67% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 573.27.

Informations de marché pour SN64 (SN64)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 573.27$ 573.27 $ 573.27 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 48.64B$ 48.64B $ 48.64B Offre en circulation ---- -- Offre totale 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 Blockchain publique TAO

La capitalisation boursière actuelle de SN64 est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 573.27. L'offre en circulation de SN64 est de --, avec une offre totale de 2100000064. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 48.64B.