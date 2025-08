Informations sur Solana Name Service (SNS)

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Site officiel : https://www.sns.id Livre blanc : https://docs.sns.id/collection/tokenomics/sns-token Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3