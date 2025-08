Informations sur Solaxy (SOLAXY)

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Site officiel : https://solaxy.io/ Livre blanc : https://solaxy.io/assets/document/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/address/0xe0b7ad7f8f26e2b00c8b47b5df370f15f90fcf48