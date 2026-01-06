Prix de Sora Oracle aujourd'hui

Le prix de Sora Oracle (SORAORACLE) en direct est actuellement de $ 0.0005339, avec une variation de 25.33 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SORAORACLE en USD est de $ 0.0005339 par SORAORACLE.

Sora Oracle se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SORAORACLE. Au cours des dernières 24 heures, SORAORACLE a été échangé entre $ 0.000507 (plus bas) et $ 0.000797 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SORAORACLE a varié de -6.57% au cours de la dernière heure et de -9.05% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 69.78K.

Informations de marché pour Sora Oracle (SORAORACLE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 69.78K$ 69.78K $ 69.78K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Sora Oracle est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 69.78K. L'offre en circulation de SORAORACLE est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.