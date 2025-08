Informations sur SPCM (SPCM)

SpaceM is the ultimate Web3 ecosystem uniting diverse earning opportunities including SocialFi, RealFi, GameFi, Fiat2Crypto Solutions and more. Built on Avalanche, $SPACEM tokens empower users with secure, fast transactions and sustainable passive income through Nodes.

Site officiel : https://www.spacem.world/ Livre blanc : https://www.spacem.world/whitepaper Explorateur de blocs : https://snowtrace.io/token/0x7Cc9c624Efa62C2Decf0a2a028f7885eCea95A17/contract/code?chainid=43114