Informations sur Spectral (SPEC)

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Site officiel : https://www.spectrallabs.xyz/ Livre blanc : https://www.spectrallabs.xyz/whitepaper.html Explorateur de blocs : https://ethplorer.io/address/0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389#