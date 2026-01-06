Prix de Subhub aujourd'hui

Le prix de Subhub (SUBHUB) en direct est actuellement de $ 0.002541, avec une variation de 2.11 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SUBHUB en USD est de $ 0.002541 par SUBHUB.

Subhub se classe actuellement au n°2733 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 238.85K et une offre en circulation de 94.00M SUBHUB. Au cours des dernières 24 heures, SUBHUB a été échangé entre $ 0.002476 (plus bas) et $ 0.002916 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.10678849010074244, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.002217848355336538.

En termes de performance à court terme, SUBHUB a varié de -1.44% au cours de la dernière heure et de -15.56% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 56.80K.

Informations de marché pour Subhub (SUBHUB)

Classement No.2733 Capitalisation boursière $ 238.85K$ 238.85K $ 238.85K Volume (24 h) $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Offre en circulation 94.00M 94.00M 94.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 9.40% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Subhub est de $ 238.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.80K. L'offre en circulation de SUBHUB est de 94.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.54M.