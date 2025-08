Informations sur SolanaVM (SVM)

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

Site officiel : https://solanavm.xyz/ Livre blanc : https://solanavm.notion.site/Quick-Start-17722161fbf643dfb5721be9b152605e Explorateur de blocs : https://bscscan.com/address/0x4f6a2f6f066e51e248628190e6b77882bbc9862d