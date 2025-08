Informations sur Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Site officiel : https://www.swellnetwork.io/ Livre blanc : https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676