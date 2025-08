Informations sur TAC (TAC)

TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.

Site officiel : https://tac.build/ Livre blanc : https://docs.tac.build/ Explorateur de blocs : https://tonviewer.com/EQBE_gBrU3mPI9hHjlJoR_kYyrhQgyCFD6EUWfa42W8T7EBP