Informations sur Tanpin (TANPIN)

Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain.

Site officiel : https://tanpin.io/ Livre blanc : https://whitepaper.tanpin.io/ Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0xd9D77B113e6Ef2696267E20C35f3AbD87cdaca2c