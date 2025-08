Informations sur True Base Army (TBA)

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

Site officiel : https://truebase.army Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E