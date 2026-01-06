Prix de TeaFi aujourd'hui

Le prix de TeaFi (TEAFI) en direct est actuellement de $ 0.02932, avec une variation de 6.12 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TEAFI en USD est de $ 0.02932 par TEAFI.

TeaFi se classe actuellement au n°1895 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1.47M et une offre en circulation de 50.01M TEAFI. Au cours des dernières 24 heures, TEAFI a été échangé entre $ 0.02842 (plus bas) et $ 0.0345 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.5015160151442424, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.023495477831675816.

En termes de performance à court terme, TEAFI a varié de +1.41% au cours de la dernière heure et de -6.27% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 56.51K.

Informations de marché pour TeaFi (TEAFI)

Classement No.1895 Capitalisation boursière $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volume (24 h) $ 56.51K$ 56.51K $ 56.51K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.80M$ 8.80M $ 8.80M Offre en circulation 50.01M 50.01M 50.01M Offre maximale 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Offre totale 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Taux de circulation 16.67% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de TeaFi est de $ 1.47M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.51K. L'offre en circulation de TEAFI est de 50.01M, avec une offre totale de 300000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.80M.