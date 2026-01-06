Prix de MetaArena aujourd'hui

Le prix de MetaArena (TIMI) en direct est actuellement de $ 0.02233, avec une variation de 1.45 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TIMI en USD est de $ 0.02233 par TIMI.

MetaArena se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- TIMI. Au cours des dernières 24 heures, TIMI a été échangé entre $ 0.02162 (plus bas) et $ 0.02841 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, TIMI a varié de -1.20% au cours de la dernière heure et de -13.15% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 61.19K.

Informations de marché pour MetaArena (TIMI)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 61.19K$ 61.19K $ 61.19K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 46.89M$ 46.89M $ 46.89M Offre en circulation ---- -- Offre totale 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de MetaArena est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 61.19K. L'offre en circulation de TIMI est de --, avec une offre totale de 2100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 46.89M.