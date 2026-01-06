Prix de THORWallet aujourd'hui

Le prix de THORWallet (TITN) en direct est actuellement de $ 0.2378, avec une variation de 6.49 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TITN en USD est de $ 0.2378 par TITN.

THORWallet se classe actuellement au n°1051 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10.11M et une offre en circulation de 42.50M TITN. Au cours des dernières 24 heures, TITN a été échangé entre $ 0.22029 (plus bas) et $ 0.24208 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.23792832507639758, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.04289394631364473.

En termes de performance à court terme, TITN a varié de +0.14% au cours de la dernière heure et de +31.35% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 51.02K.

Informations de marché pour THORWallet (TITN)

Classement No.1051 Capitalisation boursière $ 10.11M$ 10.11M $ 10.11M Volume (24 h) $ 51.02K$ 51.02K $ 51.02K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 237.80M$ 237.80M $ 237.80M Offre en circulation 42.50M 42.50M 42.50M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 4.25% Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de THORWallet est de $ 10.11M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 51.02K. L'offre en circulation de TITN est de 42.50M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 237.80M.