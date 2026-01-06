Prix de Trustswap aujourd'hui

Le prix de Trustswap (TRUSTSWAP) en direct est actuellement de $ 0.04753, avec une variation de 1.77 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TRUSTSWAP en USD est de $ 0.04753 par TRUSTSWAP.

Trustswap se classe actuellement au n°1370 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4.75M et une offre en circulation de 100.00M TRUSTSWAP. Au cours des dernières 24 heures, TRUSTSWAP a été échangé entre $ 0.04445 (plus bas) et $ 0.04755 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 5.02240699, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0125283595814.

En termes de performance à court terme, TRUSTSWAP a varié de +0.02% au cours de la dernière heure et de -9.35% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 55.22K.

Informations de marché pour Trustswap (TRUSTSWAP)

Classement No.1370 Capitalisation boursière $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Volume (24 h) $ 55.22K$ 55.22K $ 55.22K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 Date d'émission 2020-07-10 00:00:00 Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de Trustswap est de $ 4.75M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 55.22K. L'offre en circulation de TRUSTSWAP est de 100.00M, avec une offre totale de 99995164.26708125. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.75M.