Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Site officiel : https://tsuka.io/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed