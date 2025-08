Informations sur DefiTuna (TUNA)

DefiTuna is a decentralized finance (DeFi) platform offering concentrated liquidity market making (CLMM) with leveraged positions. DefiTuna allows users to open positions with leverage.

Site officiel : https://defituna.com/ Livre blanc : https://docs.defituna.com/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/TUNAfXDZEdQizTMTh3uEvNvYqJmqFHZbEJt8joP4cyx